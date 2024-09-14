المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة “جواد مراد” مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 00:52

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة “جواد مراد” مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 13 September، 2024
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