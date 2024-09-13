مراسل المنار: المبنى المستهدف بغارة جوية معادية في بلدة كفررمان غير مأهول وإصابات طفيفة جدا في الجوار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 23:14

مراسل المنار: المبنى المستهدف بغارة جوية معادية في بلدة كفررمان غير مأهول وإصابات طفيفة جدا في الجوار

منذ 12 mins 13 September، 2024
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