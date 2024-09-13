الشهيد المجاهد صادق مصطفى مبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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الشهيد المجاهد صادق مصطفى مبارك
منذ 6 mins
13 September، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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