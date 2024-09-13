غزة | 343 يوماً على الإبادة… عشرات الشهداء في غارات كثيفة تستهدف مناطق متفرقة من القطاع

في اليوم الـ343 للإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 40 شخصاً إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية ايضاً باستشهاد 11 فلسطينياً في غارات للعدو على مناطق متفرقة من القطاع غزة منذ فجر اليوم.

هذا وكثف جيش الاحتلال غاراته ليل الخميس – الجمعة على مخيم النصيرات وسط القطاع، في ظل استمرار القصف اليومي العنيف الذي يستهدف كل ما بقي من مقومات الحياة من مبانٍ ومدارس ومراكز صحية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، بحسب تقارير وزارة الصحة اليومية، إلى 41,118 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي أحدث التطورات الميدانيَّة وفي أحدث التطورات، ارتقى 5 شهداء وإصابات في قصف مدفعي استهدف منزلًا في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 6 مواطنين من عائلة واحدة، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى قصف منزلين لعائلتي “العاجز” و”الشاعر” في المخيم.

وأصيب 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الهور في المخيم.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال خمسة شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البردويل في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.

وأضافت، أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عقل في شارع “20” بمخيم النصيرات وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة حسان في منطقة بئر نعجة شمال القطاع.

كما استشهد مواطنان في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

كما تم انتشال جثمان شهيد من محيط معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب القطاع وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على مجموعة من المواطنين بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غرب غزة.

نقصٌ حاد بالأدوية

وتعاني المستشفيات المتبقية في القطاع بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، من وضع شديد الصعوبة نتيجة خسارة معظم المعدات الأساسية.

وتشير وزارة الصحة إلى نقص في الأدوية الأساسية فاقت نسبته 60% وأكثر من 85% بالنسبة للأدوية التخصصية لعلاج السرطان وغسيل الكلى.

المصدر: مواقع إخبارية