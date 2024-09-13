رئيس مجلس الجليل الأعلى الإقليمي: لقد قامت “إسرائيل” بالفعل بنقل الحدود مسافة 40 كيلومترًا جنوبًا كفى تصريحات من وزير الحرب ورئيس الوزراء لأنها لا معنى لها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 10:48

رئيس مجلس الجليل الأعلى الإقليمي: لقد قامت “إسرائيل” بالفعل بنقل الحدود مسافة 40 كيلومترًا جنوبًا كفى تصريحات من وزير الحرب ورئيس الوزراء لأنها لا معنى لها

منذ 34 mins 13 September، 2024
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