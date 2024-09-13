السنوار للسيد حسن نصر الله: تلقينا بحركة حماس بتقدير واعتزاز كبيرين رسالتك تهنئة وتعزية بشهادة القائد اسماعيل هنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 10:48

السنوار للسيد حسن نصر الله: تلقينا بحركة حماس بتقدير واعتزاز كبيرين رسالتك تهنئة وتعزية بشهادة القائد اسماعيل هنية

منذ 2 ساعة 13 September، 2024
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