السنوار للسيد نصر الله: سنمضي بهذه المبادئ حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 10:48

السنوار للسيد نصر الله: سنمضي بهذه المبادئ حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

منذ 2 ساعة 13 September، 2024
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