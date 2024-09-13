شهداء وجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لشقة سكنية بشارع العشرين شرق النصيرات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 03:22

شهداء وجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لشقة سكنية بشارع العشرين شرق النصيرات في قطاع غزة

منذ 28 mins 13 September، 2024
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