المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الاسرائيلي.. وترد على الاغتيال في كفرجوز

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها دعما لغزة ومقاومتها وأهلها بوجه العدوان الاسرائيلي، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسيادته.
وبالسياق، استهدفت المقاومة الإسلامية فجر الجمعة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز الجنوبية.
وثكنة بيريا الاسرائيلية التي استهدفتها المقاومة:
– تقع شمال شرق مدينة صفد المحتلة.
– تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 12 كلم.
– تستهدف للمرة الثانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.
– القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية.
– تضم مقر قيادة كتيبة الباتريوت وكتيبة القبة الحديدية.
– تحوي منظومات تحكم وسيطرة خاصة بالدفاع الجوي الصاروخي.
كما نفذت المقاومة الخميس 12-9-2024 سلسلة من العمليات ضد مواقع العدو الاسرائيلي، وجاءت على الشكل التالي:
1- الساعة 01:00 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية الثقيلة وإصابته إصابة مباشرة.
2- استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة، واستهداف مستوطنة متسوفا بصليات صاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الشهيدين المظلومين في البياضة.
4- الساعة 13:20 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية.
5- شنّ هجوم جوي بأسراب من الطائرات الانقضاضية على قاعدة ناحل غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا استهداف الشهيدين المظلومين في البياضة.
6- الساعة 17:00 استهداف موقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما إصابة مباشرة.
7- الساعة 16:38 استهداف موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 18:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
9- الساعة 18:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار