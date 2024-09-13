المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ساجد محمد مصطفى “علي رضا” من بلدة مليخ في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 00:20

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ساجد محمد مصطفى “علي رضا” من بلدة مليخ في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 42 mins 12 September، 2024
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