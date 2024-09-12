مستوطنون صهاينة هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 22:48

مستوطنون صهاينة هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 7 mins 12 September، 2024
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