غارة لطيران العدو الاسرائيلي على محيط “بلوك C” شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 22:48

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على محيط “بلوك C” شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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