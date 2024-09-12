وسائل اعلام نقلا عن مصادر أمنية أوروبية: عملية حزب الله “يوم الأربعين” على غيليلوت وعين شيمر أدت لمقتل 22 وجرح 75 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 22:46

وسائل اعلام نقلا عن مصادر أمنية أوروبية: عملية حزب الله “يوم الأربعين” على غيليلوت وعين شيمر أدت لمقتل 22 وجرح 75

منذ 2 ساعة 12 September، 2024
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