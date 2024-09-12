صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: قائد الوحدة 8200 أبلغ رئيس الأركان الاسرائيلي عن استقالته من منصبه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 16:40
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وسائل اعلام سورية: شهيدان في قصف العدو بمسيرة على سيارة مدنية شرق خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا
صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: قائد الوحدة 8200 أبلغ رئيس الأركان الاسرائيلي عن استقالته من منصبه
منذ 35 mins
12 September، 2024
عاجل
قائد الوحدة 8200
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