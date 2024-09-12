اللواء في احتياط جيش العدو اسحاق بريك: في اللحظة التي نبدأ فيها بهجوم بري فإن حزب الله سيبدأ باطلاق آلاف الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 16:40

اللواء في احتياط جيش العدو اسحاق بريك: في اللحظة التي نبدأ فيها بهجوم بري فإن حزب الله سيبدأ باطلاق آلاف الصواريخ

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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