المقاومة الإسلامية قصفت ايضاً مستعمرة متسوفا بصليات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 15:08

المقاومة الإسلامية قصفت ايضاً مستعمرة متسوفا بصليات صاروخية

منذ 42 mins 12 September، 2024
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