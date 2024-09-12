رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في عين التينة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 13:38
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في عين التينة
منذ 44 mins
12 September، 2024
عاجل
بري
بوريل
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