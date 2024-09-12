وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 3 مجازر في الساعات الماضية راح ضحيتها 34 شهيداً وحصيلة العدوان ترتفع إلى (41118) شهيدا و(95125) جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 12:06

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 3 مجازر في الساعات الماضية راح ضحيتها 34 شهيداً وحصيلة العدوان ترتفع إلى (41118) شهيدا و(95125) جريحاً

منذ 28 mins 12 September، 2024
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