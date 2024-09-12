الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين شهداء بينهم طفلة وامرأة جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة “البلبيسي” بمنطقة الدرج شمال شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 07:30

الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين شهداء بينهم طفلة وامرأة جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة “البلبيسي” بمنطقة الدرج شمال شرقي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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