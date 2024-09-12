مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 04:28

مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:00 من فجر يوم الخميس موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 11 mins 12 September، 2024
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