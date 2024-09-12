قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 04:28
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قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال نابلس
منذ 2 ساعة
12 September، 2024
عاجل
الضفة الغربية
نابلس
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