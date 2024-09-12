3 شهداء وصلوا لمستشفى كمال عدوان جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة صيام في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 02:52

3 شهداء وصلوا لمستشفى كمال عدوان جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة صيام في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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