قصف مدفعي صهيوني شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 01:16

قصف مدفعي صهيوني شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 11 September، 2024
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