الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة خليل الحية التقى في الدوحة برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات العامة المصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 23:38
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استهداف كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200 أتى ردًا على اعتداءات العدو خصوصًا الاعتداء والاغتيال في بلدة ميس الجبل
3 شهداء بقصف الأحتلال سيارة قرب ضاحية إكتابا في طولكرم
حماس اكدت في اللقاء استعدادها لتنفيذ الإتفاق على أساس إعلان بايدن في 31 أيار وتوافقات 2 تموز ورفضها لأي شروط مستجدة
الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي مشترك: نؤكد رفضنا لتوسيع رقعة الصراع وخرق سيادة الدول
الرئيس الإيراني: نأمل أن ننجح في ردع الكيان الصهيوني الذي يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بدعمٍ أميركي - أوروبي
المقاومة الإسلامية استهدفت كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية استهدفت حاجزًا عسكريًا في مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة
استهداف الحاجز العسكري في مستعمرة دان أتى ردًا على الإعتداءات خصوصًا على طريق النبطية-زبدين
المقاومة الإسلامية قصفت مربض الزاعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء على مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب
سرايا القدس: تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية خرقية في شارع المنصورة بالشجاعية
سرايا القدس- كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو في محور المسلخ بمخيم نور شمس
الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة خليل الحية التقى في الدوحة برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات العامة المصرية
منذ 1 ساعة
11 September، 2024
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