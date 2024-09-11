الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة خليل الحية التقى في الدوحة برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات العامة المصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 23:38

الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة خليل الحية التقى في الدوحة برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات العامة المصرية

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
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