كتائب شهداء الأقصى – طوباس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2024 - 21:58

كتائب شهداء الأقصى – طوباس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة 

منذ 34 mins 11 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة