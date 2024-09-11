مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي استهدف دراجة نارية على طريق البياضة في قضاء صور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 18:38

مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي استهدف دراجة نارية على طريق البياضة في قضاء صور

منذ 56 mins 11 September، 2024
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