‫المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بجروح  ‫خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه كيبوتس دان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 18:38

‫المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بجروح  ‫خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه كيبوتس دان

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
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