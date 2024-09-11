المقاومة الإسلامية استهدفت مقر قوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 18:38
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المقاومة الإسلامية استهدفت مقر قوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا
منذ 1 ساعة
11 September، 2024
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قاعدة أبيريم
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