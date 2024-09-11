مراسل المنار: دوي صافرات الانذار في مستعمرة ايلون وعرب العرامشة بعد اطلاق صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 18:38

مراسل المنار: دوي صافرات الانذار في مستعمرة ايلون وعرب العرامشة بعد اطلاق صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي

منذ 1 ساعة 11 September، 2024
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