مراسل المنار: شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 16:54

مراسل المنار: شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 11 mins 11 September، 2024
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