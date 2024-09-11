‫إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة أبيريم في الجليل  ‫الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 16:54

‫إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة أبيريم في الجليل  ‫الغربي

منذ 17 mins 11 September، 2024
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