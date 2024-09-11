الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم بحق البشرية في غزة وما يحدث يكشف زيف الولايات المتحدة والدول الاوروبية بشأن حقوق الانسان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 15:04
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المقاومة الإسلامية تستهدف دشمة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة
مراسل المنار: العدو الصهيوني نفذ سلسلة غارات فجراً استهدفت أطراف بلدات زبقين والشعيتية والقليلة والناقورة ودير سريان
قوات الاحتلال تواصل اجتياحها مدينة طولكرم ومخيمها وتدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية مدعومة بجرافات من نوع D9
الرئيس الإيراني: نأمل أن ننجح في ردع الكيان الصهيوني الذي يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بدعمٍ أميركي - أوروبي
رئيس الوزراء العراقي: تحدثنا مع الرئيس الإيراني عن أهمية الاستقرار في المنطقة الذي يهدده العدو الصهيوني
حركة حماس: عمليات الاحتلال وعدوانه المتواصل لن تنجح في تنفيذ مطامعه الخبيثة وآماله المتمثلة بتهجير الضفة الغربية
هيئة البث الصهيونية: نتنياهو حلّ مجلس الحرب وشكّل هيئة أمنية تضمه مع 5 وزراء وعضو كنيست بينهم سموتريتش ولا تشمل بن غفير
إعلام يمني: عدوان أميركي استهدف بغارتين منطقة الكنب بمحافظة تعز
الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم بحق البشرية في غزة وما يحدث يكشف زيف الولايات المتحدة والدول الاوروبية بشأن حقوق الانسان
منذ 45 mins
11 September، 2024
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