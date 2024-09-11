الرئيس الايراني: نحن بحاجة لتعاون واتفاقيات أمنية مع العراق للتصدي لتهديدات الأعداء ضدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 15:04

الرئيس الايراني: نحن بحاجة لتعاون واتفاقيات أمنية مع العراق للتصدي لتهديدات الأعداء ضدنا

منذ 47 mins 11 September، 2024
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