رئيس الوزراء العراقي: تحدثنا مع الرئيس الايراني عن أهمية الاستقرار في المنطقة الذي يهدده العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 15:04

رئيس الوزراء العراقي: تحدثنا مع الرئيس الايراني عن أهمية الاستقرار في المنطقة الذي يهدده العدو الصهيوني

منذ 48 mins 11 September، 2024
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