مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف اطراف الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 13:12
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مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف اطراف الناقورة
منذ 52 mins
11 September، 2024
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