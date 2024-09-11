مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف اطراف الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 13:12

مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف اطراف الناقورة

منذ 52 mins 11 September، 2024
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