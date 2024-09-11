قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: العدو سيلمس قريبا الانتقام من أعماله الشريرة كما سيتذوق الفلسطينيون طعم الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2024 - 13:10

قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: العدو سيلمس قريبا الانتقام من أعماله الشريرة كما سيتذوق الفلسطينيون طعم الانتصار

منذ 54 mins 11 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة