إعلام العدو: مقتل 3 جنود وإصابة 8 آخرين بعضهم بحالة خطيرة جراء تحطم مروحية عسكرية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2024 - 09:02

إعلام العدو: مقتل 3 جنود وإصابة 8 آخرين بعضهم بحالة خطيرة جراء تحطم مروحية عسكرية في قطاع غزة

منذ 12 mins 11 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة