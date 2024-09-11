كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا قوة راجلة للاحتلال بمنطقة الجامع الكبير في نابلس وحققنا فيها إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 09:00

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا قوة راجلة للاحتلال بمنطقة الجامع الكبير في نابلس وحققنا فيها إصابات مباشرة

منذ 14 mins 11 September، 2024
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