الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يصل إلى بغداد في أول زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 09:00

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يصل إلى بغداد في أول زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة

منذ 36 mins 11 September، 2024
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