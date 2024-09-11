سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاومونا فجروا عبوة من نوع (شجاع 2) بجرافة عسكرية صهيونية بمحور شارع نابلس في مخيم نور شمس وتم إخراجها عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 03:42

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاومونا فجروا عبوة من نوع (شجاع 2) بجرافة عسكرية صهيونية بمحور شارع نابلس في مخيم نور شمس وتم إخراجها عن الخدمة

منذ 32 mins 11 September، 2024
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