المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: رصد انفجار عدة طائرات بدون طيار في منطقة عميعاد مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 00:40

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: رصد انفجار عدة طائرات بدون طيار في منطقة عميعاد مساء اليوم

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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