طائرة مروحية صهيونية تستهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 20:06

طائرة مروحية صهيونية تستهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة

منذ 14 mins 10 September، 2024
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