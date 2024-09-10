المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 20:06
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المقاومة الإسلامية: استهداف تحرك لجنود العدو الصهيوني في موقع المالكية بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة
طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بعد قصف خيام النازحين في مواصي خانيونس ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى
العدوان الصهيوني على قطاع غزة في يومه الـ340 وحصيلة الضحايا بلغت 41020 شهيدًا و94925 جريحًا
حمدان لوزراء الخارجية العرب: الاحتلال يواصل فرض الحصار والتضييق على أبناء شعبنا خاصة بالشمال حيث الأمراض والمجاعة
حمدان: نرجو ان يؤدي اجتماع وزراء الخارجية العرب الى الإدانة الواضحة لممارسات الاحتلال وجرائمه المستمرة في فلسطين
برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص ما يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في غزة بعد 11 شهرا من الحرب
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
منذ 26 mins
10 September، 2024
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