المقاومة الإسلامية:‏ استهداف ‏المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل جاء ردا على ‏الاعتداءات على القرى الآمنة وخصوصا الاغتيال الذي ‏نفذه العدو في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 20:06

المقاومة الإسلامية:‏ استهداف ‏المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل جاء ردا على ‏الاعتداءات على القرى الآمنة وخصوصا الاغتيال الذي ‏نفذه العدو في البقاع الغربي

منذ 28 mins 10 September، 2024
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