المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ‏المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل الصهيونية ومخازنها اللوجستية في عميعاد ‏بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 20:06

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ‏المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل الصهيونية ومخازنها اللوجستية في عميعاد ‏بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية

منذ 29 mins 10 September، 2024
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