مراسل المنار: تفعيل المنظومة الاعتراضية في أجواء كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 17:02
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المقاومة الإسلامية: استهداف تحرك لجنود العدو الصهيوني في موقع المالكية بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة
العميد سريع: نؤكد استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص ما يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في غزة بعد 11 شهرا من الحرب
مراسل المنار: تفعيل المنظومة الاعتراضية في أجواء كفرشوبا
منذ 57 mins
10 September، 2024
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