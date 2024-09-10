المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان: إستخدام “إسرائيل” لقنابل MK64 الأميركية ذات التدمير الواسع في قصف خانيونس يؤشر على نية قتل أكبر عدد من المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2024 - 13:58

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان: إستخدام “إسرائيل” لقنابل MK64 الأميركية ذات التدمير الواسع في قصف خانيونس يؤشر على نية قتل أكبر عدد من المدنيين

منذ 58 mins 10 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة