‫مصادر يمنية: استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة في  ‫مديرية التعزية بمحافظة تعز في عدوان جوي أميركي بريطاني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 12:28

‫مصادر يمنية: استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة في  ‫مديرية التعزية بمحافظة تعز في عدوان جوي أميركي بريطاني

منذ 19 mins 10 September، 2024
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