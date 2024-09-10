مدير مستشفى العودة في غزة: الإحتلال يستهدف المستشفى ويحاصره ويمنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والكثير من أقسام المستشفى مهددة بتوقف العمل خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 12:26

مدير مستشفى العودة في غزة: الإحتلال يستهدف المستشفى ويحاصره ويمنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والكثير من أقسام المستشفى مهددة بتوقف العمل خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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