مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 09:24

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 50 mins 10 September، 2024
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